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    Плодородный грунт доставка

    Чернозем с доставкой в Севастополе. Земля идеально подходит для выращивания различных культур, разбивки сада или огорода. Насыщенная минеральными веществами почва не содержит вредных веществ и паразитов. Пласт грунта снимается в отдаленном экологически чистом районе Крыма.

    Преимущества нашего грунта:

    • Почва обогащена полезными веществами;
    • Имеет «дышащую» структуру, что обеспечивает насыщение корней кислородом;
    • Чернозем не нуждается в удобрениях в течение нескольких лет;
    • Плодородный грунт прошел все тесты на безопасность

     

    Если Вы хотите купить чернозем с доставкой

    Наша компания ежедневно привозит новые партии плодородного грунта. Осуществляем доставку до клиента на собственном транспорте. Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья. Грунт всегда в наличии, и мы привезем Вам его на объект в любом количестве через 2 часа после звонка.

    Продажа и доставка нерудных материалов в Севастополе
    Более 8 лет на рынке. Нам доверяют!
    +7 (979) 002-66-92

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