Наша компания ежедневно привозит новые партии плодородного грунта. Осуществляем доставку до клиента на собственном транспорте. Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья. Грунт всегда в наличии, и мы привезем Вам его на объект в любом количестве через 2 часа после звонка.