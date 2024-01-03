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Плодородный грунт доставка
Чернозем с доставкой в Севастополе. Земля идеально подходит для выращивания различных культур, разбивки сада или огорода. Насыщенная минеральными веществами почва не содержит вредных веществ и паразитов. Пласт грунта снимается в отдаленном экологически чистом районе Крыма.
Преимущества нашего грунта:
- Почва обогащена полезными веществами;
- Имеет «дышащую» структуру, что обеспечивает насыщение корней кислородом;
- Чернозем не нуждается в удобрениях в течение нескольких лет;
- Плодородный грунт прошел все тесты на безопасность
Если Вы хотите купить чернозем с доставкой
Наша компания ежедневно привозит новые партии плодородного грунта. Осуществляем доставку до клиента на собственном транспорте. Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья. Грунт всегда в наличии, и мы привезем Вам его на объект в любом количестве через 2 часа после звонка.